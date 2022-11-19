Мужчина буянил и кидался на посетителей ТРК в Петрозаводске

Петрозаводчанин повел себя агрессивно ночью на территории торгово-развлекательного центра Петрозаводска. Охрана вызвала росгвардейцев.

Представитель службы охраны пояснил, что посетитель хотел проникнуть внутрь, ругался матом, размахивал руками, пытался вызвать других посетителей на драку, угрожал расправой.

Группа задержания застала мужчину, когда тот дебоширил на прилегающей к ТРК территории. Он несколько раз ударил припаркованную иномарку и набросился на водителя.

Росгваредейцы потребовали, чтобы он остановился. Но мужчина будто их не слышал. В итоге его задержали и отвезли в полицию. Подозреваемым оказался 53-летний житель столицы Карелии. // фото: пресс-службы Росгвардии