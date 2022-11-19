Мужчина вызвал полицию и ударил в драке оппонента ножом в шею

В ночь на 13 ноября двое мужчин выпивали в поселке Лахденкюля Сортавальского района.

В какой-то момент 65-летний мужчина и его товарищ начали выяснять отношения. Затем разгоряченные алкоголем и спором мужчины начали драться. 65-летний житель Лахденкюли вызвал полицию. Конфликт не утихал. Как считают следователи, мужчина замыслил убить оппонента и ударил его ножом в шею. Прибывшие полицейские вызвали «скорую», потерпевший остался в живых.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Обстоятельства преступления устанавливаются, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Обвиняемый 65-летний житель Карелии признал вину. // фото: Следком по РК