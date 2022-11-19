Часть дома обрушилась после взрыва газа на Сахалине, погибли люди

В пятиэтажном доме на улице Библиотечная в поселке Тымовское на Сахалине около пяти утра по местному времени, по предварительным данным, взорвался бытовой газ. В результате часть жилого дома обрушилась.

Погибли семь человек, среди погибших – трое детей. Девять человек пострадали. Под завалами могут быть люди. На месте ЧП работают оперативные службы.

По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, в доме проживали 33 человека, некоторых пока не удалось найти.

В телеграм-канале администрации населенного пункта сообщается, что «в качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом». Лимаренко, как писали федеральные СМИ, сообщал, что дом не был газифицирован.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. // фото: телеграм-канал «Лимаренко Brief»