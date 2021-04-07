Музеи изобразительных искусств приглашает людей с нарушениями зрения

Музей изобразительных искусств Карелии приглашает людей с нарушениями зрения на занятия с использованием тактильных копий и предметов, сообщает сайт правительства Карелии.

В течение года в музее велась большая подготовительная работа для работы с этой группой посетителей.

Для каждого произведения зачитывается тифлокомментарий – специально подготовленный текст, который точно описывает то, что изображено на картине: внешность героев, костюмы, окружающие предметы, особенности освещения и прочее.

Затем гости руками «осматривают» тактильные копии к произведениям. Обладая новой тактильной и аудиоинформацией, участники обсуждают жанры, сравнивают работы, обращают внимание на детали, задают вопросы экскурсоводу.

Сейчас посетители с нарушениями зрения могут посетить три тематических занятия на выбор:

«Неземная красота иконы» (искусство Карелии XV–XIX веков). Занятие проводится с использованием тактильных копий образов святых и предметов для тактильного осмотра. В экспозиции – основа будущей иконы, пигменты для создания темперных красок, ступка для измельчения минералов и природных красителей, большая лупа и очки, необходимые для работы реставратора.

«Волшебные руки мастера» (народное и декоративно-прикладное искусство Карелии XIX–XX веков). Занятие проводится с использованием большого количества предметов для тактильного осмотра.

«Королева Живопись» (русское искусство XVIII–начала XX века). Занятие проводится с использованием тактильных копий картин и предметов для тактильного осмотра. Используются предметы и инструменты, необходимые для работы живописца – этюдник, холсты, кисти, мастихины, краски в тюбиках и прочее.

Занятия проводятся по предварительной записи в удобное для участников время, возможно посещение любого занятия на выбор. Занятия доступны для всех желающих.

Дополнительная информация и запись на специализированные занятия по телефону 633-800, +7-911-400-38-00 или по электронной почте sanina@artmuseum.karelia.ru.

Фото с сайта правительства Карелии.