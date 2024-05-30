Мусорная война между домами идет в Петрозаводске

В Петрозаводске, в микрорайоне Древлянка возник конфликт по поводу одной из животрепещущих проблем Петрозаводска - мусора. Точнее, мусорных контейнеров, перенос которых вызвал ожесточенные споры между жильцами соседних домов.

Жильцы дома №17, корпус 2 по улице Древлянка считают, что к ним приносит мусор половина района, а мусорная площадка находится на балансе их дома. В течение многих лет они пытались решить проблему, но ничего не выходило.

«Мусорка как бы общая, а за обслуживание платим только мы»,

- сообщила нам председатель совета дома Наталья Чевычелова.

Но новое, согласованное с администрацией города место размещения контейнерной площадки находится напротив подъездов дома №17, корпус 1 по улице Древлянка. И против такого «живописного вида» протестуют уже жильцы этого дома.

Несмотря на то, что все процедуры переноса контейнерной площадки были выполнены при согласовании с администрацией и с оформлением всех необходимых документов, результат удовлетворил далеко не всех жильцов. Жители дома №17, корпус 1 жалуются, что детям негде гулять – они выходят из дома и сразу упираются в мусорную площадку.

Очень хотелось бы, чтобы Петрозаводск был знаменит не только своими мусорными проблемами и крысами, которым регулярно забывают сообщить о начале дератизации, и поэтому они её попросту игнорируют. // Видео: телеканал "Ника плюс".