Провалившуюся плитку в сквере на Древлянке заменят на брусчатку

Работы по благоустройству в рамках программы комфортная городская среда идут на 19 общественных территориях, сообщил министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов.

В сквере на улице Попова провалившуюся плитку заменят на брусчатку, сделают газон, поставят скамейки и урны. В парке Патриот обустроят дорожки для пешеходов и место отдыха у воды.

Контракты на работы были заключены весной. Благоустройство также выполняют в Суоярви, Сегеже, Пудоже, Муезерском, Лоухи, Кеми.

До ноября 2024 года необходимо привести в порядок 67 общественных территорий. // фото с VK-страницы Виктора Россыпнова