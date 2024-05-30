Чернышенко отметил важность развития инфраструктуры для отдыха детей

10 тысяч детей из Карелии отдохнут в этом году в федеральных детских центрах «Артек», «Смена», «Орленок», «Океан», «Алые паруса», в лагерях Краснодарского края. Всего в летнюю детскую оздоровительную кампанию будут вовлечены 39,7 тысячи организаций по всей России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Президент в новом указе поставил цели, связанные с укреплением здоровья подрастающего поколения и развитием их талантов и способностей. Именно на это будет направлена деятельность 39,7 тыс. организаций, которые смогут принять для отдыха и оздоровления более 5,3 млн наших детей. Среди них – более 115 тыс. детей участников специальной военной операции. Также будет организован отдых и восстановление детей из новых российских регионов,

– отметил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко также подчеркнул важность развития инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей, отметив, что федеральная программа по модернизации объектов отдыха детей и их оздоровления второй год реализуется по поручению президента и при поддержке правительства и Совета Федерации.

За это время началось обновление инфраструктуры детских лагерей в 54 регионах. Только в текущем году из федерального и регионального бюджетов на программу было выделено более 3 млрд рублей. Эти средства направляются на строительство и ремонт корпусов, столовых, медицинских пунктов и других объектов.

Помимо создания инфраструктуры и разработки программ к началу кампании осуществлялась подготовка кадров. В частности, в 168 образовательных организациях прошло обучение по модулю «Основы вожатской деятельности». Формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования также входит в число задач, обозначенных в Указе Президента.

В детских лагерях будет вестись воспитательная работа, в том числе с помощью серии проектов, посвященных просмотру лучших российских кинофильмов: «Всероссийские школьные кинопремьеры», «Киноуроки в школах России».

Особое внимание в рамках летней оздоровительной кампании будет уделено работе организаций дополнительного образования детей по месту жительства, чтобы на каникулах как можно больше ребят были охвачены увлекательными и полезными занятиями.

//фото : пресс-служба Правительства РФ