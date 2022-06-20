Мурманские вузы приглашают абитуриентов

Мурманский арктический государственный университет и Мурманский государственный технический университет готовы принимать будущих студентов.

Почти 1 200 мест на бюджет, актуальные направления подготовки, современная лабораторно-техническая база, тьюторство для первокурсников. Вузы помогают выпускникам построить профессиональную карьеру в компаниях с мировым именем. А во время обучения платят стипендию выше средней по стране. Для иногородних поступающих доступно комфортное общежитие рядом с учебным кампусом в центре города. У молодых людей есть возможность получить не только отсрочку от армии, но и военный билет вместе с дипломом.

Учеба в Мурманске открывает для поступающих из других регионов неочевидные преимущества — дружелюбная и безопасная среда, новые интересные места, культура и обычаи, популярные в Заполярье сноубординг, северное сияние и ледовитый океан. Теплое течение Гольфстрим делает Мурманск одним из самых приятных для жизни городом Крайнего Севера и привлекательным для туристов всего мира. Поэтому такое путешествие по учебе может стать отличным опытом и поводом для гордости. А если все сложится удачно, то и идеальным местом для жизни.

Университеты помогут абитуриентам определиться с образовательным направлением на основании набора ЕГЭ, подготовить и подать документы для поступления. Заполни заявку на консультацию по приему в вузы на сайте http://coursetomurmansk.ru/

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