Печь стала доступнее

Лето – отличная строительная пора. Все стремятся успеть построить дом или установить печь. Обычно в это время многие производители повышают цены, так как есть спрос и можно получить больше прибыли. В Печном центре «Ками» решили сделать наоборот и запустили летние скидки!

Специалисты Центра рассказали об акции.

Дымоходы

Многие клиенты, которые хотят печь, считают, что её постройка или покупка будет главной тратой. Однако дымоход может выйти в копеечку, поэтому, если думали купить печь или доукомплектовать её дымоходом – сейчас самое время.

В «КАМИ» идёт распродажа склада дымоходов и комплектующих «Schiedel» - это современные дымоходные системы. Отдельного внимания заслуживает линейка UNI – эти бетонные дымоходы имеют малый вес и внутри есть отдельные ходы для проведения коммуникации, которые прекрасно изолированы. Сейчас продукция Schiedel продаётся со скидкой до 50% , весь перечень можно найти на САЙТЕ.

Еще один приятный бонус - цены на дымоходы «Вулкан» вернулись к уровню 2021 года. Кроме этого, если вы покупаете печь плюс дымоход производства «Вулкан», то скидка на дымоход составляет 5%. А при покупке комплектующих к дымоходу «Вулкан» на сумму 50.000 рублей и более – скидка на дымоходы становится 7%.

Сборные печи

Кроме кирпичных печей есть те, которые собираются как своего рода «конструктор». Такие теплоёмкие печи выглядят очень статно и, как правило, стоят дороже.

В «Ками» предлагают два варианта приобретения таких печей. При условии полной предоплаты вы сможете сэкономить 15% от стоимости печи либо можно получить отсрочку платежа при оплате частями.

Предложение действует до 31 июля 2022 года. Количество товара ограничено. Все подробности уточняйте у менеджеров Печного Центра "Ками".

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