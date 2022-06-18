Nova готовится к старту продаж квартир в двух домах в Петрозаводске

Квартиры в первом доме жилого комплекса Compass и в жилом доме «Державин» появятся в продаже в течение месяца. Об этом рассказала руководитель отдела продаж компании Nova Анна Ануфриева.

Наша компания получила проектное финансирование в банке ВТБ. Проектное финансирование – это обязательный элемент жилищного строительства. До тех пор, пока дом не введен в эксплуатацию, средства дольщиков лежат на специальном счету в банке. И этот счет становится доступным для застройщика только по передаче дома в эксплуатацию. Мы получили финансирование для наших новых проектов. Это значит, что теперь мы можем открыть продажи квартир,

- объяснила Анна.

Семиэтажный «Державин» располагается на Зареке, на улице Пробной. Дом будет вписан в окружающую застройку.

Зарека – старейший район Петрозаводска, поэтому мы выбрали концепцию, которая максимально бережно впишется в окружающую застройку. При этом в доме будут и кладовые помещения, и колясочные, и автономная система отопления и горячего водоснабжения,

- сообщила представитель застройщика.

В районе улицы Фурманова расположен первый дом жилого комплекса Compass. Здесь будет подземная парковка, двор с детской и спортивной площадкой, колясочные и кладовые, крышная газовая котельная.

Этот проект будет интересен тем, кто хочет жить в центре города, в новостройке с атмосферой динамичной и демократичной, людям активным и ценящим комфорт,

- отметила Анна.

Строительство обоих домов уже ведется – причем активно. Большая часть квартир забронирована. Последующие аналогичные дома, говорят в Nova, появятся не скоро. Последующие дома ЖК Compass и «соседи» «Державина» запланированы. Однако важно понимать, что, если необходимость в решении жилищного вопроса есть сейчас, нельзя откладывать покупку квартиры.

Сейчас – очень нестандартные времена, условия меняются быстро и непредсказуемо. Мы не знаем, как вырастут цены на недвижимость в дальнейшем, но можем сказать точно, что они не вернутся, как бы того ни хотелось, к уровню пятилетней давности,

- советует руководитель отдела продаж Nova.

Узнать подробнее о домах, старте продаж, бронировании квартир можно на сайте строительной компании или по телефону отдела продаж – 594747

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