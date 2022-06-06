МТС запустила сервис Big Data для анализа посещаемости

Сервис разработан для организаторов культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, в том числе фестивалей, концертов, спортивных соревнований. Клиенты получают подробный отчет на основе анализа агрегированных обезличенных данных со статистикой о количестве посетителей, их социально-демографическом составе и времени, проведенном людьми на площадке. Система позволяет оценить обеспеченность гостей фудкортами, кафе, пропускными пунктами, рекреационными зонами и другой инфраструктурой. На основе аналитики можно эффективнее разрабатывать программы под интересы ключевой аудитории, привлекать партнеров и проводить рекламные кампании. Услуга особенно актуальна для организаторов бесплатных мероприятий, у которых нет возможности оценить численность посетителей по валидации входных билетов.

Эти данные помогут организаторам составить максимально интересную программу, отследить эффективность изменений и обеспечить посетителям комфортные условия. Четкое понимание своей аудитории также поможет привлечь партнеров и сэкономить маркетинговый бюджет за счет фокуса рекламных кампаний на более узкий целевой сегмент. Мы сами будем широко использовать аналитику для мероприятий, организуемых нашим направлением по проведению концертов и шоу МТС Live,

— отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Первым заказчиком услуги стал департамент туризма министерства культуры Самарской области. МТС проанализировала несколько мероприятий в регионе: фестиваля набережных «ВолгаФест», международного фестиваля искусств «Шостакович XX век» и интерактивного музея под открытым небом «Дорога истории – наша Победа».