МТС запустила интернет вещей в Антарктиде

Трекеры, мультисенсоры и датчики, работающие на сети, позволят исследовать движение ледников и снежного покрова, контролировать целостность снеговых взлетно-посадочных полос и микроклимат в жилых и рабочих помещениях. Проект разработала компания МТС: специальную платформа для полярников, которая визуализирует полученную с датчиков информацию в удобном для пользователя интерфейсе и передает для работы ученых.

Для контроля целостности взлетно-посадочных полос используются специальные трекеры и мультисенсоры. Датчик определяет собственные координаты, имеет встроенный акселерометр и измеряет угол наклона. Это позволяет зафиксировать смещение снега и льда, наклон ледяной плиты и появление трещин: если меняется рельеф, меняется и положение датчика. Подключение трекеров к интернету избавляет сотрудников от необходимости в любую погоду снимать данные с каждого устройства вручную: вся информация автоматически поступает на платформу. Мультисенсоры, разработанные Высшей школой экономики, позволяют осуществлять регулярный мониторинг температуры льда и снега на поверхности и разной глубине до одного метра c интервалом 10 сантиметров, а также оценивать сдвиги поверхности.

Сеть NB-IoT доступна на территории ключевой станции Российской антарктической экспедиции Прогресс и в радиусе до 35 километров вокруг в зависимости от рельефа местности. Благодаря возможностям сети станет доступна установка трекеров на труднодоступных ледниках — учёные планируют осуществлять их заброс с вертолётов и удаленно следить за показаниями.

Контроль климата в жилых помещениях станции осуществляется с помощью датчика, разработанного специалистами МТС. На основе данных о температуре, давлении, влажности, наличии взвесей и вредных для здоровья примесей он определяет, насколько микроклимат в помещении комфортен для человека. Устройство не требует специальной установки: достаточно включить и поставить его в нужной комнате. В будущем сфера применения сети NB-IoT расширится: датчики будут контролировать параметры работы генераторов, климатических установок и другого оборудования. Такая система легко адаптируется для решения многих задач в условиях крайнего севера.

МТС также обеспечила сотовой связью в стандарте 2G антарктическую станцию Новолазаревская. Теперь полярники смогут звонить близким и пользоваться мессенджерами, в том числе отправлять фотографии. Сеть покрывает территорию станции, а также оазис Ширмахера, где она расположена, в пределах видимости базовой станции. Это упростит сотрудникам связь во время проведения полевых работ.