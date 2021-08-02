02 августа 2021, 20:38
Мотоцикл и автомобиль столкнулись в Петрозаводске
Момент утреннего столкновения на Ригачина попал в объектив камеры видеонаблюдения
Легковой автомобиль и мотоциклист столкнулись сегодня в Петрозаводске.
Дорожный эпизод случился 2 августа в 09:06 на Ригачина. Момент столкновения запечатлела городская камера «Сампо.ру».
Судя по кадрам, столкновение произошло, когда автомобиль поворачивал налево, мотоцикл двигался в прямом направлении. Байкер «уложил» железного коня на бок. Подняться водитель мотоцикла не смог. Судя по видео, за рулем автомобиля была женщина.