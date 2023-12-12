Мост в микрорайоне Гайжево в Кеми будут открывать дважды в неделю

Мост в микрорайоне Гайжево откроют для проезда автомобилей. В администрации Кемского района сообщили, что по нему сможет проехать транспорт весом до 3,5 тонны.

Переправу будут открывать по четвергам и вторникам 14:00 до 16:00 часов, чтобы доставить жителям микрорайона дров.

Напомним, этот мост «прославился» на всю страну, когда в Гайжево по нему не смогла проехать «скорая» к пациентке с инсультом. Переправа находится в плохом состоянии, ее закрывают на замок, который тогда не смогли открыть.

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