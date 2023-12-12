Десятки охотников ищут волков, запугивающих жителей Карелии

В Минприроды Карелии поступает множество жалоб от жителей Питкярантского района по поводу выхода волков к населенным пунктам. Больше всего тревожных сообщений получено от жителей Импилахти, сообщает пресс-служба министерства.

В районе выдано более 100 разрешений на отстрел хищников. С 5 декабря две бригады охотников–волчатников по 10-12 человек пытаются напасть на след хищника. Еще несколько охотников работают над добычей волка самостоятельно. Пока охота не принесла результатов. Ситуация осложняется тем, что волки заходят на территорию национального парка «Ладожские шхеры», где отстрел животных запрещен.

Также хищников видели в поселке Матросы в Пряжинском районе. Там охота оказалась более удачной - в пятницу, 8 декабря, охотники добыли волка.

Жителям Карелии напомнили, что домашние животные должны содержаться в огороженных запираемых вольерах, чтобы они не стали добычей хищника. // Фото: unsplash.com / Chris Ensminger