Москвича арестовали за предложение девушке в метро

В Москве молодой человек сделал предложение своей девушке в метро и был арестован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, инцидент случился на станции ВДНХ. Мужчина поставил раскладные стол и стулья, достал безалкогольные напитки и пригласил свою девушку, чтобы сделать ей предложение руки и сердца. Весь процесс снимался на видео и был опубликован в интернете.

Стражам порядка это не понравилось. В отношении горожанина был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Молодой человек признал свою вину, но суд все равно принял решение арестовать его.

При этом не уточняется, ответила ли согласием девушка на предложение мужчины. // Фото: unsplash.com / Denys Argyriou