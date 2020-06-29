Москалькова обещала помочь осужденной по статье о терроризме Мурановой

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обещала помочь жительнице Медвежьегорска Екатерине Мурановой, осужденной по статье об оправдании терроризма. Об этом сегодня сообщает «Общественная служба новостей».

По информации издания, жительнице Карелии, которая одна воспитывает семилетнего сына, больше месяца не может получить обещанные президентом десять тысяч рублей. По словам женщины, в банке ей отказали в открытии счета, сославшись на то, что она внесена в список экстремистов. Муранова намерена добиться положенных выплат на ребенка. Пока же женщина запросила у банка письменный отказ в открытии счета.

По словам омбудсмена, в данном случае страдает ребенок.

«Конечно, я обязательно этим займусь. Для этого нужно обращение и решение [банка об отказе в открытии счета]. И это, конечно, несправедливая ситуация. Мне в любом случае нужно от нее обращение, так как федеральный закон определяет, что мы работаем через волеизъявление. Конечно, я обязательно буду стараться разобраться в этой ситуации»,

- цитирует издание Москалькову.

Напомним, Муранова оставила комментарии в соцсетях о взрыве в приемной архангельского управления ФСБ. Они были посвящены исполнителю — 17-летнему Михаилу Жлобицкому. По версии следствия, Муранова назвала его «героем». По версии самой женщины, она разместила на своей страничке «Вконтакте» часть чужого текста, который она увидела на другом интернет ресурсе. По ее словам, она не поддерживает терроризм и не принадлежит к анархически настроенной молодежи. Слово «герой» она употребила в том смысле, что подорвавший себя в приемной УФСБ молодой человек стал героем дня. В итоге судьи 2-го Западного окружного военного суда признали ее виновной и назначили женщине штраф 350 тысяч рублей.