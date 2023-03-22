Мошенники завоевали доверие пенсионерки, назвав ее персональные данные

Несколько жителей Карелии лишились денег после общения с телефонными мошенниками. Полиция организовала проверку.

Аферисты позвонили 75-летней петрозаводчанки под видом работников службы социального обеспечения. Женщине рассказали о положенной выплате в размере 15 тысяч рублей. Пенсионерка не поверила, но злоумышленникам удалось завоевать ее доверие, когда они озвучили данные ее паспорта, номер банковской карты и другие персональные данные. Мошенники убедили пожилую женщину продиктовать код из смс-сообщения, после чего с ее счета были списаны 25 тысяч рублей.

Костомукшанину мошенники позвонили под видом работника банка. Потерпевшему рассказали о подозрительных операциях и предложили перевести деньги на безопасный счет. В итоге мужчина лишился 150 тысяч рублей. После этого он узнал о поступившей заявке на кредит, связался с банком, где ему посоветовали обратиться в полицию. // фото freepik.com