Мальчик пропал в Петрозаводске

Школьник пропал в Петрозаводске. К поискам мальчика подключилась городская полиция.

По сведениям правоохранителей, Александр Сарханович Шамсиев, 2009 года рождения, ушел 21 марта около 14:30 из дома в микрорайоне старая Кукковка. С тех пор о мальчике нет вестей. Подросток ранее уже уходил из дома.

На вид мальчику 14 лет, рост 155 см. На нем была куртка, штаны, ботинки – все черного цвета.

Стражи порядка просят бдительных петрозаводчан, которые могли видеть пропавшего школьника, звонить по номерам: 8 953-549-69 78, 8 8142-739-240 или 02.