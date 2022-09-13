Мошенники стали звонить и на служебные телефоны

В полицию с заявлением обратилась фармацевт одной из костомукшских аптек. Она сообщила правоохранителям, что на служебный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился инкассатором. В итоге доверчивая женщина перевела аферисту 50 тысяч рублей из кассы.

Как пояснили в пресс-службе МВД Карелии, звонившего интересовало наличие выручки в кассе. Он попросил перевести сумму на указанный счет, так как «в этот раз сотрудники службы лично подъехать не смогут». Женщина, ничего не заподозрив, перевела мошеннику 50 тысяч рублей. И только после этого решила созвониться с руководителем, который и объяснил незадачливой костомукшанке, что она общалась с телефонным аферистом.

«В настоящее время по заявлению проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел»,

- сообщили в полиции. Фото: unsplash.