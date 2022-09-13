Скрывшиеся от суда мужчины разыскиваются в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух мужчин, скрывшихся от суда. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

Артем Литвин 1995 года рождения подозревается в совершении кражи.

Юрий Рыженко 1983 года рождения разыскивается из-за неисполнения решений суда.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых, просят звонить по телефону: 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется. Фото: unsplash.com