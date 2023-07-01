Мошенники-работодатели с маркетплейса похитили деньги петрозаводчанки

44-летняя жительница столицы Карелии была уверена, что устраивается на работу. На самом деле она общалась с дистанционными аферистами. К ситуации подключилась полиция.

Петрозаводчанке предложили работу на маркетплейсе, работать нужно было удалено. С подачи работодателя женщина установила приложение для звонков, одной из функций которого является демонстрация экрана. Далее общение проходило в приложении. Работодатель попросил дать доступ к экрану устройства и попросил зарегистрировать кабинет самозанятости в банковском приложении и открыть карту на маркетплейсе.

Петрозаводчанка поверила мнимым работодателям и следовала всем инструкциям. Она перевела более 200 тысяч рублей на новую карту. Потом сделала портретное фото с паспортом, отправила номера СНИЛС и ИНН. Так мошенникам стали известны все ее персональные данные, аферисты этим воспользовались и украли деньги с ее новой банковской карточки. // фото freepik.com