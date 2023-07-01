Умер оскароносный актер Алан Аркин

В возрасте 89 лет скончался американский актер, лауреат премий «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA Алан Аркин. Актер, режиссер и сценарист скончался 29 июня в Калифорнии.

Он дебютировал в 1957 году в фильме «Волна тепла Калипсо». Снялся во множестве фильмов различных жанров. В частности, в комедии «Русские идут! Русские идут!», «Уловка-22», «Эдвард Руки-ножницы», «Маленькая мисс Счастье», «Операция Арго», «Уйти красиво» и других.

Аркин был номинирован на четыре премии «Оскар», шесть премий «Эмми» в прайм-тайм и две премии «Тони». // фото с сайта kinopoisk.ru