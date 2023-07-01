В карельском городе разыскивают водителя, сбившего собаку

Полиция в Лахденпохье пытаются найти очевидцев аварии.

Известно, что 28 июня вечером в промежуток с 18:00 до 18:30 неизвестный водитель наехал на собаку на улице Ленинградское шоссе (около магазина «Магнит»). Водитель с места ДТП уехал.

Местная Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и всех, у кого есть сведения о произошедшем. Обращаться можно в отделение ГИБДД на Советской улице, 8, или по телефону 8921-7019-436. // фото unsplash.com