Житель Карелии развращал маленьких девочек по Интернету

34-летний мужчина пострадал за нездоровый интерес к маленьким девочкам.

В 2021 году житель Сортавалы знакомился в Сети с подростками, переписывался на взрослые темы и отправлял им интимные фотографии. В конце концов в отношении него завези дело о развратных действиях и осудили.

В СУСК по РК сообщили, что суд приговорил жителя Карелии к пять годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. // фото unsplash.com