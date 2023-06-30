30 июня 2023, 21:12
Происшествия

Иномарка перевернулась на трассе «Кола» в Карелии

В страшной аварии чудом выжили люди, пишут очевидцы

На автодороге «Колда» вечером 30 июня перевернулся автомобиль. Фотографии очевидцы разместили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Инцидент случился после 16:00 на 329-м километре трассы, прямо перед поворотом на Коткозеро. Почему Lifan опрокинулся на крышу, неизвестно.

Свидетели ДТП пишут, что каким-то чудом все находившиеся в кроссовере люди живы. В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться правоохранителям. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ ВКонтакте

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