30 июня 2023, 21:12
Иномарка перевернулась на трассе «Кола» в Карелии
В страшной аварии чудом выжили люди, пишут очевидцы
На автодороге «Колда» вечером 30 июня перевернулся автомобиль. Фотографии очевидцы разместили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Инцидент случился после 16:00 на 329-м километре трассы, прямо перед поворотом на Коткозеро. Почему Lifan опрокинулся на крышу, неизвестно.
Свидетели ДТП пишут, что каким-то чудом все находившиеся в кроссовере люди живы. В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться правоохранителям. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ ВКонтакте