Иномарка перевернулась на трассе «Кола» в Карелии

На автодороге «Колда» вечером 30 июня перевернулся автомобиль. Фотографии очевидцы разместили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Инцидент случился после 16:00 на 329-м километре трассы, прямо перед поворотом на Коткозеро. Почему Lifan опрокинулся на крышу, неизвестно.

Свидетели ДТП пишут, что каким-то чудом все находившиеся в кроссовере люди живы. В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться правоохранителям. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ ВКонтакте