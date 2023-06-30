Сын актера Михаила Ефремова находится в коме после падения из окна

Сын Михаила Ефремова 29 июня в Москве выпал из окна своей квартиры на 3-м этаже. Сейчас Николая подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, сообщил Telegram-каналу Mash собственный источник.

У 31-летнего артиста переломы бедра, таза и сочетанная травма. Его экстренно прооперировали. Это тяжелые повреждения, угрожающие его жизни.

Соседи предположили, что мужчина сорвался вниз в пьяном виде, так как он злоупотребляет алкоголем. Но источник уверяет, что в больницу Николай поступил без признаков алкогольного либо наркотического опьянения.

Ему провели две операции, установили аппарат наружной фиксации бедра и провели эмболизацию артерии. Из-за травм у Ефремова-младшего открылось сильное кровотечение. // фото - © кадр из фильма «Свиридовы» (2013)