Мошенники обманули Соцфонд России на один миллиард рублей

Банду аферистов, обманувших Соцфонд России на более чем один миллиард рублей, раскрыли сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Организованная группировка обвела вокруг и регионального оператора ипотечного жилищного кредитования Ингушетии.

По информации пресс-службы ФСБ, в ряде субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были выявлены факты назначения пенсий и соцвыплат на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами РФ в этих странах.

Мошенники также предоставляли фейковые договоры ипотечного займа, якобы заключенные между регоператором и физлицами. Деньги поступали на счет оператора жилищного кредитования, аферисты их обналичивали.

Мошенников задержали в Ингушетии и Северной Осетии. В квартирах и местах работы проведены обыски. Возбуждено уголовное дело, для фигурантов дела избрали меру пресечения. // фото РИА Новости/ Павел Лисицын