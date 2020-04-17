Мошенники массово атаковали жителей Карелии

В четверг в полицию поступили сразу девять заявлений от жителей Карелии по поводу дистанционного мошенничества. Пятеро жертв живут в Петрозаводске, двое - в Муезерском районе, еще по одной - в Костомукше и Сортавальском районе, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Схема, по которой действуют злоумышленники, не меняется. Они звонят, как правило, пожилым людям и, представившись сотрудниками банков, рассказывают о том, что над деньгами жертвы нависла угроза. После этого мошенники предлагают перевести средства на якобы безопасный счет. Многие верят в это и передают злоумышленникам реквизиты своих карт. Деньги исчезают моментально.

Сейчас по всем фактам краж проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В полиции попросили жителей Карелии еще раз поговорить со своими пожилыми родственниками и предупредить их о схемах, которые используют злоумышленники.