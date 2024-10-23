Мошенники лишили трех жителей Карелии почти миллиона рублей

Несколько жителей Карелии стали жертвами мошенников и лишились своих сбережений после общения с незнакомцами. Всех обманули похожими способами, сообщает МВД республики.

В частности, 44-летняя жительница Кондопоги поверила злоумышленникам, представившимся сотрудниками Центробанка. Они сообщили ей, что на ее имя якобы оформляются кредиты, и порекомендовали срочно оформить кредиты самостоятельно и перевести деньги на указанные счета. Женщина выполнила инструкции, потеряв 450 тысяч рублей.

Аналогичный обман оставил без сбережений 50-летнего жителя Лахденпохского района. После общения с псевдосотрудниками Центробанка он лишился 500 тысяч рублей.

Кроме того, исчезли 429 тысяч рублей со счета 28-летней жительницы Питкяранты. Она обратилась в банк, где узнала, что на ее имя был оформлен кредит, а часть ее средств была переведена на неизвестные счета. Правоохранителям предстоит выяснить, как это произошло. В настоящее время полиция проводит проверки по всем поступившим заявлениям. // фото: freepik.com