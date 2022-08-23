Мощный ночной пожар в Карелии сняли на видео

Сегодня в 0:10 на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорского района поступило сообщение о том, что в поселке Пиндуши горят деревянные хозяйственные постройки. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествия, но к этому времени пламя уже вовсю хозяйничало в деревянных строениях и огонь продолжал распространяться. Пожару была присвоена повышенная категория сложности.

На подмогу своим коллегам для борьбы с огнем к месту происшествия выехали пожарные из Медвежьегорска и поселка Повенец. В общей сложности 14 пожарных в течение нескольких часов вели неравную борьбу с огнем, но сумели одолеть огненную стихию.

В результате ЧП хозяйственные постройки были значительно повреждены огнем. Площадь пожара составила более 300 квадратных метров.

По какой причине произошел этот ночной инцидент, сейчас устанавливают специалисты. Видео паблика «Медвежьегорск Online», фото: скриншот видео «Медвежьегорск Online»