Мощные магнитные бури ожидаются сегодня и в ближайшие дни

Ожидается мощная солнечная буря с 17 по 22 апреля 2023 года, которая будет сопровождаться геоударами силой от 3 до 5 баллов. Это может негативно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Обстановка в ближайшими апрельскими магнитными бурями сложится следующим образом:

• 17 апреля - геоудары силой в 4 балла.

• 18 апреля - геоудары силой в 4 балла;

• 19 апреля - геоудары силой в 5 баллов.

Рекомендуется придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться, увеличить потребление воды и травяных чаев, отказаться от стресса и напряжения. Обстановка в ближайшие дни будет сложной, с атаками геоударов силой от 3 до 5 баллов.

Метеопатам необходимо сохранять спокойствие, уделить внимание своему здоровью и избегать перетруждения. Запрещено длительное время находиться за рулем автомобиля, употреблять алкоголь и курить. // Фото: unsplash.com.