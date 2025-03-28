28 марта 2025, 11:46
Мощное землетрясение остановило работу аэропортов Таиланда
Метро закрыли в Бангкоке, людей эвакуируют из высотных зданий
фото: freepik.com
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу 28 марта в Мьянме.
В результате подземных толчков в столице Таиланда Бангкоке обрушилось здание, под завалами оказались десятки рабочих, семерым удалось спастись.
Все аэропорты Таиланда на время приостановили работу, пишут «Известия». В столице закрыто и метро. Людей эвакуировали из высотных зданий.
По информации «Фонтанки», произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр находился у города Мандалай в Мьянме. В Мьянме частично обрушилась древняя крепость. Землетрясение ощущалось также на юге Китая.