Мощное землетрясение остановило работу аэропортов Таиланда

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу 28 марта в Мьянме.

В результате подземных толчков в столице Таиланда Бангкоке обрушилось здание, под завалами оказались десятки рабочих, семерым удалось спастись.

Все аэропорты Таиланда на время приостановили работу, пишут «Известия». В столице закрыто и метро. Людей эвакуировали из высотных зданий.

По информации «Фонтанки», произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр находился у города Мандалай в Мьянме. В Мьянме частично обрушилась древняя крепость. Землетрясение ощущалось также на юге Китая.