Мощное столкновение внедорожника и микроавтобуса попало на видео

Внедорожник и микроавтобус столкнулись сегодня, 9 октября, в 11:29 на перекрестке Луначарского-Чернышевского в Петрозаводске. Жесткое столкновение двух автомобилей на Зареке попало в объектив камеры наблюдения «Сампо.ру». Пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» поделились записью в соцсети.

Внедорожник буквально вытолкнул микроавтобус с проезжей части. После мощного удара микроавтобус развернулся и вылетел на тротуар.

Внедорожник также оказался за пределами перекрестка. Транспортные средства получили механические повреждения. (фото и видео участников сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии»)