Мужчина нанес множественные ножевые ранения сестре

В Калевале мужчину обвинили в покушении на убийство сестры и угрозе убийством. Некоторые подробности рассказали в Следкоме.

Летом мужчина в ходе ссоры нанес сестре множественные ножевые ранения, предполагают следователи. Женщине оказали медицинскую помощь, она осталась жива. В СУСК добавили, что сразу после покушения, обвиняемый, демонстрируя нож, угрожал женщине убийством.



О личности мужчины известно только, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, был в местах лишения свободы. В настоящий момент он находится под стражей. Следователи направили уголовное дело в суд. (фото unsplash.com, Octavian Dan)