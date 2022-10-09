09 октября 2022, 10:30
Происшествия

«Волга» нырнула в кювет после обгона, есть пострадавшие

По версии дорожной полиции, водитель мог не справиться с управлением

В результате аварии в Лахденпохском районе пострадали два человека. Подробности дорожного инцидента сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным ведомства, 8 октября в 17:50 на трассе «Сортавала» 50-летний водитель автомобиля «Волга» не справился с управлением при завершении обгона.

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Водитель, а также 86-летний пассажир были госпитализированы в Сортавальскую больницу. (фото пресс-служба ГИБДД РК)

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Госавтоинспекция
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Лахденпохский район
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