26-летнего молодого человека госпитализировали после ДТП в Карелии

Авария произошла вечером 8 октября на трассе «Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога «Кола» в Пудожском районе. В результате дорожного инцидента пострадал один человек.

В Госавтоинспекции Карелии предварительно установили, что 74-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс» не учел дорожные условия и скорость движения, наехал на стоявший у края проезжей части автомобиль с прицепом «Форд Турнео». От удара прицеп отлетел на проезжую часть, где в тот момент проезжал грузовой автомобиль «Вольво».

В момент аварии на проезжей части находился 26-летний пассажир «Форда». Молодой человек получил травмы. Его госпитализировали в Пудожскую ЦРБ. (фото пресс-служба Госавтоинспекции РК)