ГИБДД просит петрозаводчан помочь найти водителя, сбившего собаку

Госавтоинспекция заинтересовалась водителем, который ехал против движения и сбил собаку на набережной Ла-Рошель в Петрозаводске.

«Петрозаводск говорит» рассказывал о случившемся 7 октября. Женщина переходила проезжую часть вместе с домашним питомцем, когда на них налетел автомобиль ВАЗ синего цвета. Водитель въехал под знак «кирпич» на улицу с односторонним движением. Инцидент попал на видео.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что водитель передвигался на четвертой модели «Жигулей». Хозяйка собаки сообщила в дежурную группу ГИБДД. Автомобиль был обнаружен вблизи места ДТП. Автоинспекторы эвакуировали транспортное средство, водитель с места происшествия скрылся. Проводится проверка. Дорожная полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о скрывшемся водителе, звонить в дежурную группу ГИБДД по номеру 71-59-00. (фото скриншот видео с камеры наблюдения CityLink)