Морского зайца сняли на видео в Карелии

В Карелии на берегу Белого моря сняли на видео морского зайца. Ролик опубликовал в Сети Виталий Витман.

Кадры были сделаны с квадрокоптера в Кемской губе Белого моря. В ролике видно, как дикий зверь нежится на скале в лучах ласкового солнышка. Животное с большим интересом отнеслось к подлетевшему к нему аппарату и не стало проявлять какой-либо агрессии.

Морские зайцы - это вид ластоногих из семейства настоящих тюленей. Они обитают почти повсеместно на мелководьях Северного Ледовитого океана и в примыкающих водах Атлантического и Тихого океанов.