29 ноября 2024, 19:49
Молодую россиянку смыло в море волной в Таиланде
Российская туристка погибла на отдыхе на популярном курорте
В Таиланде погибла 24-летняя туристка из России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации источника, россиянка приехала на отдых со своим молодым человеком. Они находились на острове Самуи. Море штормило, и на пляже были вывешены красные флаги, но туристка все равно пошла на камни, откуда ее смыло волной. Девушку унесло в море, она погибла.
Молодой человек погибшей и очевидцы дают показания в полиции. // Фото: unsplash.com / Humphrey Muleba