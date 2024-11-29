Молодую россиянку смыло в море волной в Таиланде

В Таиланде погибла 24-летняя туристка из России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, россиянка приехала на отдых со своим молодым человеком. Они находились на острове Самуи. Море штормило, и на пляже были вывешены красные флаги, но туристка все равно пошла на камни, откуда ее смыло волной. Девушку унесло в море, она погибла.

Молодой человек погибшей и очевидцы дают показания в полиции. // Фото: unsplash.com / Humphrey Muleba