Молодой житель Карелии пытался убить приятеля на берегу реки

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Кемского района, который обвиняется в покушении на убийство и в угоне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, ночью 22 июля на берегу реки в районе станции Мягрека в Кемском районе юноша в состоянии опьянения напал на своего приятеля. Сначала он ударил товарища стеклянной бутылкой по ноге, а затем нанес ему удар ножом в грудь. Несмотря на то, что мужчина был серьезно ранен, он сумел оказать сопротивление и остался жив.

Также молодой человек обвиняется в угоне автомобиля «Лада Гранта» в Кеми. Он проник в машину, завел ее и катался по городу.

Обвиняемый арестован. Уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото stihi.ru