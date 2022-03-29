Молодой житель Карелии был ранен возлюбленной и ее мамой

В полицию Беломорска поступило сообщение о нападении на 22-летнего мужчину. В происшествии разбирался участковый, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что в один из мартовских вечеров молодой человек выпивал со своей 20-летней сожительницей. На почве ревности между ними вспыхнула ссора. В какой-то момент мужчине надоело ругаться, и он стал одеваться, чтобы выйти на улицу. Тогда его возлюбленная схватила нож и ударила им сожителя в спину. После этого в конфликт вмешалась 37-летняя мать девушки. Женщина взяла осколок стекла в вонзила его в живот мужчины. После этого женщины вытолкали потерпевшего в подъезд. Тот вызвал скорую помощь и был госпитализирован.

Полученные травмы были квалифицированы как легкий вред здоровью. Возбуждено два уголовных дела. Подозреваемые признались в совершении нападения. Фото: pixabay.com/Twighlightzone