Молодой турист погиб на Байкале

На Байкале погиб молодой турист. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, двое молодых людей и девушка гуляли по скальнику Витязь на Ольхинском плато у знаменитого озера. Туристы делали фотографии. В какой-то момент 21-летний мужчина попытался перепрыгнуть через узкую расщелину в скале, но не учел тот факт, что скала была мокрой. Молодой человек поскользнулся и рухнул вниз с высоты 30 метров.

В МЧС предупредили любителей прогулок на природе, что в межсезонье снег подтаивает и покрывает все ледяной коркой, из-за чего путешествия становятся опаснее. Спасатели также напомнили, что экипировку и снаряжение нужно брать даже в однодневные походы.