Молодой петрозаводчанин помогал знакомому и заодно обворовал его

В полицию Петрозаводска обратился 45-летний мужчина. Он пожаловался на то, что с его двора пропали разные металлические изделия, и оценил ущерб в три тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

К совершению преступления оказался причастен 22-летний горожанин. Он рассказал, что помогал знакомому делать ремонт и заприметил на его участке ценные металлические предметы. В процессе работ он понемногу выносил вещи за забор, а потом сдал в пункт приема металла. Вырученные деньги потратил на себя.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.