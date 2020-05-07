07 мая 2020, 18:33
Происшествия

Молодой петрозаводчанин помогал знакомому и заодно обворовал его

Сотрудники уголовного розыска карельской столицы раскрыли имущественное преступление

В полицию Петрозаводска обратился 45-летний мужчина. Он пожаловался на то, что с его двора пропали разные металлические изделия, и оценил ущерб в три тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

К совершению преступления оказался причастен 22-летний горожанин. Он рассказал, что помогал знакомому делать ремонт и заприметил на его участке ценные металлические предметы. В процессе работ он понемногу выносил вещи за забор, а потом сдал в пункт приема металла. Вырученные деньги потратил на себя.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 

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