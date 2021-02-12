Молодой мужчина поскользнулся на тротуаре и тут же умер

Во Владивостоке молодой мужчина поскользнулся на тротуаре, упал и умер. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство организовало проверку после сообщений в Интернете о гибели горожанина после происшествия на улице Русской. Там молодой человек шел по неочищенному тротуару, упал и, вероятно, ударился головой. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти мужчину - он скончался.

Прокуратура проводит проверку по исполнению законодательства о благоустройстве и содержании городских территорий. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Представителям правоохранительных органов также предстоит выяснить точную причину смерти мужчины. Фото gorod-lugansk.com