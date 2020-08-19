Молодой человек напугал жителей Петрозаводска взрывами

16 августа в петрозаводскую полицию по телефону поступило сообщение о громких звуках, напоминающих хлопки, сообщает управление Росгвардии по РК.

На место происшествия, в район лесополосы за крупным ТРЦ в микрорайоне Древлянка, был направлен дежурный наряд батальона вневедомственной охраны. Там сотрудники застали 27-летнего молодого человека, который взрывал петарды.

Мужчине разъяснили, что он нарушает порядок: использование пиротехники недопустимо в общественных местах, за это предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Наказание предусматривает штраф или административный арест на срок до 15 суток. Вся информация о произошедшем и данные гражданина были переданы в дежурную часть городской полиции.