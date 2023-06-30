Молодой человек бесследно пропал в Петрозаводске

Поисковики из отряда «ЛизаАлерт» подключились к поискам пропавшего в Петрозаводске молодого человека. В городе разыскивают Павла Игоревича Абрамова. О 26-летнем молодом человеке ничего не известно с 29 июня.

Внешность пропавшего обычная – рост 170, темные волосы и зеленые глаза. Из одежды – темно-зеленая футболка, темно-синие джинсы и серые кроссовки.

Поисковики просят сообщать сведения о разыскиваемом по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.