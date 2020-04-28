Мокрый снег с дождем ожидается в среду в Карелии

Завтра, 29 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1-3, днем +3+5.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1-4, местами до -9, днем +2+7.

В Костомукше до +2, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже +1, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале до +4, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме.