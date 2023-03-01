Мокрый снег обещают в четверг в Карелии

Завтра, 2 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -1, +1°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки ночью в виде снега, днем снега, мокрого снега. Днем в отдельных районах слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11°С, местами до -14°С, днем -3, +2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-7, пасмурно, снег.

В Сегеже -3-7, пасмурно, снег.

В Сортавале -5+3, переменная облачность, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com