Модный паркет предлагает компания MR PLINTUS
Современные дизайны помещений большое внимание уделяют напольному покрытию. По оценкам экспертов, модульный паркет от компании MR Plintus – это основа дворцового интерьера, который органически вписывается в общий дизайн квартиры, загородного дома или офиса. В чем особенности покрытия и почему модульная архитектура остается наиболее экологичной
Изысканный интерьер по низкой цене
Впервые сложным геометрически узором стали выкладывать полы дворцовых залов – мастера подчеркивали красоту и роскошь королевской резиденции. Технология тройного наслоения, когда на основу наносят сложный узор и покрывают его лаком, полностью сформировалась к середине 19 века.
Компания MR Plintus дополнила старинную технику формирования модулей современным оборудованием и новыми лаками, что позволило снизить цену продукции и расширить цветовую гамму покрытия.
Основными преимуществами модульного паркета считаются:
-срок эксплуатации до первого обновления, составляющий 20 лет;
-простота укладки;
-большой выбор изысканных узоров.
Паркетные плиты сложного геометрического узора используют для создания современных дизайнов в разных стилях. Напольное покрытие считается лучшим по надежности, позволяет создавать дворцовые полы в квартире или доме.
Использование экологичных материалов, натуральной древесины и органических лаков сделали модульный паркет весьма безопасным в использовании.
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