Модный паркет предлагает компания MR PLINTUS

Современные дизайны помещений большое внимание уделяют напольному покрытию. По оценкам экспертов, модульный паркет от компании MR Plintus – это основа дворцового интерьера, который органически вписывается в общий дизайн квартиры, загородного дома или офиса. В чем особенности покрытия и почему модульная архитектура остается наиболее экологичной

Изысканный интерьер по низкой цене

Впервые сложным геометрически узором стали выкладывать полы дворцовых залов – мастера подчеркивали красоту и роскошь королевской резиденции. Технология тройного наслоения, когда на основу наносят сложный узор и покрывают его лаком, полностью сформировалась к середине 19 века.

Компания MR Plintus дополнила старинную технику формирования модулей современным оборудованием и новыми лаками, что позволило снизить цену продукции и расширить цветовую гамму покрытия.



Основными преимуществами модульного паркета считаются:

-срок эксплуатации до первого обновления, составляющий 20 лет;

-простота укладки;

-большой выбор изысканных узоров.

Паркетные плиты сложного геометрического узора используют для создания современных дизайнов в разных стилях. Напольное покрытие считается лучшим по надежности, позволяет создавать дворцовые полы в квартире или доме.

Использование экологичных материалов, натуральной древесины и органических лаков сделали модульный паркет весьма безопасным в использовании.

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